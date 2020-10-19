Три года назад Украину потрясло дорожно-транспортное происшествие в Харькове, унесшее шесть жизней

Как неоднократно писала Politeka.net, вечером 18 октября 2017 года Lexus под управленим Алені Зайцевой выехал на красный сигнал светофора на перекресток, где врезался в Volkswagen Touareg, после чего ее машину выбросило на тротуар.

В результате удара пять человек погибли на месте, шестая потерпевшая скончалась через неделю в больнице. Еще шесть человек получили травмы и вынуждены были пройти долгое лечение.

Сейчас Зайцева и Геннадий Дронов, который был за рулем второго авто, отбывают по 10 лет в колониях.

В интервью программе «Факты» адвокат потерпевших Лариса Матвеева рассказала, что за последнее время пострадавшие несколько раз получали по 35 гривен выплат за раз, но таких перечислений было немного. О том, платит ли хоть что-то Дронов, вообще информации нет.

По словам Матвеевой, потерпевшие в той страшной аварии чувствуют унижение, получая подачки в несколько десятков гривен. Они изо всех сил пытаются восстановиться и вернуться к нормальной жизни.

«Такое не забывается, и их потери не восстанавливаются, и состояния, которое было до ДТП, они уже никогда не смогут достичь», – отметила адвокат.

В аварии были травмированы беременная Жанна Власенко, Оксана Евтеева, потерявшая в этой трагедии мужа и сестру, Оксана Нестеренко, Юрий Неудачин и Анна Комар. Позже к пострадавшим причислили и Марину Коваль, подругу Зайцевой, которая на момент аварии сидела с ней машине на пассажирском сидении.

Сегодня девочке, которую родила Власенко, 2 года и 8 месяцев, малышка абсолютно здорова. Сама Жанна призналась, что не получила от Зайцевой и Дронова ни копейки.

«Мы получили ноль, ровно ноль. Пытаться что-то изменить – оно того не стоит. Какие-то 30 грн, плюс – это нервы, нужно время находить. Для поддержания здоровья, конечно, делаем что-то – это и психолог, и поддержки в виде массажей, но уже не медикаментозное лечение», – пояснила она.

Оксана Евтеева до сих пор проходит курс реабилитации. Девушка заново училась ходить, врачи собирали ее буквально по частям.

Тяжелые травмы получила и Оксана Нестеренко.

Что касается Анны Комар, то на момент общения с журналистами она находилась в больнице после очередной операции. Она призналась, что фигуранты ДТП также ничего ей не платили, а деньги на дорогостоящие операции и реабилитацию собирали неравнодушные люди. По словам потерпевшей, она очень устала от больниц и операций.

«У меня была страшная рана на голове – скальпирована и счесана, я ее тогда несколько месяцев лечила. Затем, якобы оно там зажило, потом оказалось, что опять началась деформация кожи, и мне вот делали операцию на прошлой неделе», – рассказала Анна.

Напомним, в Харькове судьи, которые вели дело Зайцевой, сняли мантии и исчезли.

Как сообщала Politeka, Дронов решился на радикальный шаг ради свободы.

Также Politeka писала, что суд пошел на поводу у Зайцевой, мажорка добилась своего.