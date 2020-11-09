Бойцу было всего 18 лет...

Ровно 6 лет назад на Донбассе оборвалась жизнь самого молодого "киборга" Сергея Табалы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик "Вернись живым".

Так, 6 ноября 2014 года на Донбассе погиб 18-летний Сергей Табала с позывным "Север".

После Майдана Сергей сразу уехал на войну и был самым молодым "киборгом".

В день своей гибели, 6 ноября 2014 года, Сергей дежурил в диспетчерской башне в аэропорту Донецка. Артиллерийский снаряд 100-мм противотанковой пушки МТ-12 "Рапира", который во время штурма башни выпустили пророссийские боевики, не оставил молодому воину шансов на жизнь.

"Как мало успел...", - возможно подумаете вы. "Как много он успел!" - уверены мы! Далеко не каждый украинец в свои 18 лет защищал независимость Украины. Далеко не каждый защитник согласился осенью 2014 года защищать Донецкий аэропорт. Сергею это было по силам! Помните о нем каждый день. Светлая память защитнику Украины!" - говорится в сообщении.

Следует отметить, что Сергей Табала воевал на Донбассе в составе Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". В 2016 году он посмертно получил звание Герой Украины.

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