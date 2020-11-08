У Луганській області загинув український військовий з 80-ї десантно-штурмової бригади Олег Свинарик

Про це в Facebook повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький. У повідомленні уточнюється, що трагедія сталася на світанку в Луганській області.

Відомо, що Свинарик народився в селі Арламовська Воля Львівської області. У серпні минулого року він добровільно пішов на службу за контрактом.

"Хлопцеві було всього 20 років. У нього залишилися батьки і два брати. Минулого року в серпні Олег добровільно виявив бажання нести службу за контрактом. Служив у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Висловлюю щирі співчуття його рідним і близьким", – написав Козицький.

Користувачі мережі в коментарях під постом висловлюють своє співчуття у зв'язку із загибеллю захисника України.

"Царство Небесне і вічна пам'ять", "мої співчуття рідним і близьким. І за що гинуть такі молоді хлопці? Дай Бог, щоб закінчилася та війна скоріше!", "Царство Небесне! Втрачаємо кращих!!".

Також раніше повідомлялося, що пішов з життя старший солдат 53-ї бригади Збройних сил України Кім Дуванов, звільнений з полону бойовиків на Донбасі під час великого обміну.

Кім Дуванов служив у Збройних силах України з 2017 року. Він потрапив у полон у 2019 році на Донеччині, коли 8 українських військових на вантажівці збилися з маршруту поблизу Новотроїцького і заїхали на тимчасово окуповану територію. Боєць ЗСУ повернувся з полону 29 грудня 2019 року.

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