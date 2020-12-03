Количество диких животных в близлежащих лесах увеличилось в три раза
Так, на Прикарпатье в курортном поселке городского типа Ворохта жители жалуются на нашествие волков, которые опасно близко приблизились к домам людей и атакуют домашних животных. Жители боятся выходить на улицу в позднее время суток.
Местные признаются, что не помнят, чтобы стаи хищников были настолько агрессивными, сообщает "ТСН" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
Жители Ворохты рассказывают, что к домам людей хищники приходят затемно, и охотятся за легкой добычей - домашними собаками, которые уступают им размером и к тому же сидят на цепи. Так, жертвами нападавших уже стали более десятка животных.
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В поселковом совете считают, что увеличение количества хищников почти втрое в близлежащих лесах может быть связано с их миграцией из соседней Румынии. К человеческим домам их, вероятно, гонит голод.
"Потенциально угроза есть. Ведь мы говорим о хищных животных, и не дай Бог объектом охоты этих зверей может стать человек", - заявил сельский голова Ворохты Олег Дземьюк.
В совете обсуждают вопрос относительно отстрела волков, но тут есть все-таки проблема в том, что большая часть Ворохты - это Карпатский национальный парк, где любая охота запрещена.
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