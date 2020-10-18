В Україні випав сніг, а температура повітря опустилася до мінусової позначки

Про це стало відомо з офіційного повідомлення чорногорського гірського пошуково-рятувального поста у Фейсбук.

Згідно з повідомленням, станом на ранок 18 жовтня на г.Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 50 м. Температура повітря опустилася до -2 градусів. Фотографії, зроблені в горах, свідчать про те, що регіон замело снігом. Варто зазначити, що це вже не перший сніг, Карпати засніжило цього тижня вже втретє.

Додамо, що жителі України в соцмережах також діляться знімками із засніженого регіону. На деяких фото видно, що в горах випав пристойний сніг.

Зазначимо, що, згідно з прогнозами синоптиків, найближчим часом на всій території України очікуються заморозки. Погода буде сонячною, але прохолодною. Спочатку похолодає на Західній Україні, після чого температура опуститься і в інших регіонах.

Раніше ми писали, що осінь 2020 року буде відрізнятися постійними погодними гойдалками і потрійним «бабиним літом». Крім цього, синоптики попереджали, що осінь буде дощовою. Особливо дощитиме в Центральній Україні, а ось Південь обійдеться практично без опадів.

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