У Карпатах у понеділок, 19 жовтня, випав сніг, який покрив все "білим покривалом"

Зокрема, на гірськолижному курорті Драгобрат раптово вірвалась зима, намело близько 5-7 сантиметрів, на горі Піп Іван обмежена видимість.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook і свідчать камери snig.info. Крім того, користувач мережі Василь Молдавчук опублікував у Facebook яскраві фото засніжених Карпат

На опублікованих знімках видно, що на Драгобраті заметіль, земля вкрита снігом - це справжнє чудо в жовтні. Крім того, станом на 9:50 18 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, видимість обмежена до 50 м.

"Вітер південно-західний 3-5 м/с. Температура повітря -2", - сказано в повідомленні.

Однак підйомники ще не запускають, а відкривати лижний сезон передчасно не планують.

До слова, це вже не перший сніг на Драгобраті цього року. Вперше там засніжило 14 жовтня. Тоді там випало близько 20 см снігу. Температура повітря там була при цьому 8,3 градуса

Синоптики попереджають українців, що на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується сніголавинна небезпека – 2 рівень.

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