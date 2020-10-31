Україну накриє холодний фронт, який принесе сніг у західні області
Як передає Politeka.net, про це повідомили метеорологи у Facebook-спільноті "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах".
Згідно з прогнозом, протягом 31 жовтня в Карпатах очікуються значні опади у вигляді дощу, а у високогір'ї Карпатських гір і зовсім випаде сніг до 10 см снігу.
Метеорологи рекомендують уникати походів в гори і на високогір'ї, оскільки це заняття може бути досить небезпечним.
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Вже відомо, що на горе Піп Іван вже лежить сніг, а температура повітря опустилася до -4 градусів. Замело і популярні серед українських гірськолижні курорти: Буковель, Драгобрат, Захар Беркут.
Відзначимо, що в українському Гідрометцентрі попередили, що похолодання пошириться по всій Україні, а циклон принесе дощі і мокрий сніг. Однак, вже після 4 листопада, погода покращиться.
Нагадаємо, що в Україні 4 жовтня снігові опади вже накривали Карпати на кордоні Івано-Франківської та Закарпатської області.
Сніг накрив також Львівську область, зокрема вранці 14 жовтня припорошило селище Славське, розташоване неподалік від гори Високий Верх. Як і на горі Піп Іван, опади прийшли разом з густим туманом, проте заметів поки не намело.
Нагадаємо, що Україну накрили перший сніг і різкі заморозки, кадри негоди: "вирує справжня зима".
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