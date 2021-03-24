В Киеве в ночь со вторника на среду произошел пожар в супермаркете

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, в украинской столице произошел пожар в Киеве на улице Старовокзальной. Там возле остановки скоростного трамвая сгорел супермаркет.

По данным спасателей, в среду ночью, 24 марта, в 00:31 поступило сообщение о пожаре на ул. Старовокзальной, 21, что в Шевченковском районе столицы.

"На место происшествия были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию на место первых боевых расчетов было установлено, что возгорание произошло в 1-этажном здании, пристроенном к 3-этажному зданию магазина, который находится на реконтрукции. Пожарные сразу же приступили к тушению пожара", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 00:56 возгорание было локализовано на общей площади 100 кв. м и в 01:31 полностью ликвидировано.

"В результате пожара сгорели и повреждены компрессорные установки, насосные агрегаты, распределительные щитки и щитки управления компрессоров и насосов, электрические кабеля, элементы отделки в помещениях, разобрана крыша и профнастил с тыльной стороны магазина. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

О причинах пожара пока что информации нет, их будет выяснять следствие.

Напомним, масштабный пожар разгорелся на набережной в Киеве: дым виден с разных концов города, кадры.

Ранее Politeka сообщала, что в Киеве посреди дороги загорелось авто: на месте осталась только груда металла, кадры последствий.

Также Politeka писала о том, что задымление в жилом доме на Киевщине унесло жизни людей, кадры трагедии: "спасатели открыли дверь и...".