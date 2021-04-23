На Херсонщине подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой покончил с собой

23 апреля около 5:30 охрана СИЗО заметила, что мужчина висит в своей камере, передает "Обозреватель", ссылаясь на собственные источники.

По предварительным данным, он свел счеты с жизнью добровольно.

Официальной информации на данный момент нет.

Напомним, что тело девочки обнаружили 11 марта. Оно было в мешке, брошенном в полуразрушенном сарае. При этом, ранее эту местность несколько раз прочесывали волонтеры, но ничего там не находили.

Полицейские установили причину смерти Маши. По предварительной информации, ее задушили. Правоохранители также показали фото с места обнаружения тела.

Подозреваемый в убийстве 7-летней Марии житель села Счастливое Херсонской области ранее якобы приставал к 11-летнему мальчику.

Соседка подозреваемого Николая Наталья заявила, что он полтора года назад душил ее 11-летнего сына. Тогда мама мальчика написала заявление в полицию, но правоохранители якобы просто провели с мужчиной профилактическую беседу и отпустили.

Ранее мы писали, что поиски 7-летней девочки на Херсонщине закончились трагически.

Как сообщала Politeka, 7-летнюю Машу Борисову похоронили в родном селе, трагические кадры: "Останавливались возле мест, где она...".

Также Politeka писала, что во время прощания Машенькой Борисовой произошел странный инцидент: "Стоял возле гроба ребенка"