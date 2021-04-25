В Днепре мужчину застрелили среди бела дня прямо на улице
Как передает Politeka.net, вопиющее преступление произошло в 24 апреля.
Мужчина ехал вместе с сыном, когда к авто подбежал киллер и начал стрелять. Водитель вышел из транспортного средства и упал на рельсы. Спасти его не удалось - он скончался в карете скорой помощи.
Полицейским удалось поймать мужчину, который подыскивал киллера для физической ликвидации своих врагов.
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Заказчиком оказался 34-летний житель одного из сел Броварского района Киевской области, депутат 8-го созыва поселкового совета.
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