В Днепре мужчину застрелили среди бела дня прямо на улице

Как передает Politeka.net, вопиющее преступление произошло в 24 апреля.

Мужчина ехал вместе с сыном, когда к авто подбежал киллер и начал стрелять. Водитель вышел из транспортного средства и упал на рельсы. Спасти его не удалось - он скончался в карете скорой помощи.

По информации "Судебно-юридической газеты", погибший был одним из лидеров местной банды.
Криворожская ОПГ «Мамедовские» занимается поставками наркотиков по всей области, уточнили в издании.
Ранее мы сообщали, что в Киеве правоохранители предотвратили заказное убийство двух человек.

Полицейским удалось поймать мужчину, который подыскивал киллера для физической ликвидации своих врагов.

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Заказчиком оказался 34-летний житель одного из сел Броварского района Киевской области, депутат 8-го созыва поселкового совета.

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