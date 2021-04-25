В Днепре мужчину застрелили среди бела дня прямо на улице

Как передает Politeka.net, вопиющее преступление произошло в 24 апреля.



Мужчина ехал вместе с сыном, когда к авто подбежал киллер и начал стрелять. Водитель вышел из транспортного средства и упал на рельсы. Спасти его не удалось - он скончался в карете скорой помощи.

По информации " Судебно-юридической газеты ", погибший был одним из лидеров местной банды.

Криворожская ОПГ «Мамедовские» занимается поставками наркотиков по всей области, уточнили в издании.

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