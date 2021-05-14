В Киеве мужчина устроил дебош прямо в храме
Как передает Politeka.net, кадры инцидента опубликовали в Facebook-сообществе "Киев Оперативный".
"Бес вселился. На Освиты, 8, от прихожан церкви поступило сообщение о неадекватном мужчине, который кричал, бегал и улёгся посреди храма. С виду трезвый, на улице успокоился и вовсе", - говорится в сообщении.
Сотрудник Департамента охраны провёл с мужчиной профилактическую беседу, тот обещал вести себя подобающе.
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Ранее мы сообщали, что компания молодых девушек в центре Киева устроила развлечения в церкви Рождества Христова в ночь на Пасху.
Девушки курили, распивали алкоголь в храме и задувают свечи, а одна из них зашла в церковь, распевая "Санта Мария".
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