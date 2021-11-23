К поискам гида привлекли волонтеров и всех небезразличных

Во Львовской области пропал без вести молодой 39-летний гид Фридрих Ефимовский - в последний раз мужчина выходил на связь с близкими 19 ноября.

Детали сообщили в поисково-спасательной волонтерской ассоциации.

Известно, что Фридрих Ефимовский водит экскурсии по Львову и горным маршрутам Карпат. В последний раз связь с мужчиной была 19 ноября. Тогда он общался с другом по телефону.

Уточняется, что Фридрих Ефимовский выходил на связь около 17:56, сообщил другу, что гуляет в лесу, и на данный момент местонахождение его неизвестно.

Товарищ пропавшего не смог больше с ним связаться, начал беспокоиться и сразу заявил в полицию, которая и объявила Фридриха Ефимовского в розыск.

У пропавшего Фридриха Ефимовского худощавое телосложение, средний рост, светло-рыжие и короткие волосы, а глаза каро-зеленые.

Волонтеры просят всех, кому известна любая информация о местонахождении мужчины, звонить на бесплатную горячую линию 0-800-310-911 или "102".

Напомним, что 18-летняя Ирина поехала к подруге и не вернулась, поиски идут почти неделю.

Как сообщала Politeka, юная украинка не вернулась домой, тревогу забила лучшая подруга.

Также Politeka писала, 14-летний мальчик вышел из дома и бесследно пропал.