Во Львовской области пропал без вести молодой 39-летний гид Фридрих Ефимовский - в последний раз мужчина выходил на связь с близкими 19 ноября.
Детали сообщили в поисково-спасательной волонтерской ассоциации.
Известно, что Фридрих Ефимовский водит экскурсии по Львову и горным маршрутам Карпат. В последний раз связь с мужчиной была 19 ноября. Тогда он общался с другом по телефону.
Уточняется, что Фридрих Ефимовский выходил на связь около 17:56, сообщил другу, что гуляет в лесу, и на данный момент местонахождение его неизвестно.
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Товарищ пропавшего не смог больше с ним связаться, начал беспокоиться и сразу заявил в полицию, которая и объявила Фридриха Ефимовского в розыск.
У пропавшего Фридриха Ефимовского худощавое телосложение, средний рост, светло-рыжие и короткие волосы, а глаза каро-зеленые.
Волонтеры просят всех, кому известна любая информация о местонахождении мужчины, звонить на бесплатную горячую линию 0-800-310-911 или "102".
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