В одной из киевских школ сегодня, 26 ноября, утром обвалился потолок.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Дарница Live".

Как стало известно, около 4 часов утра в школе №296 м. Киева упал подвесной потолок входной арки. Учитывая время инцидента, к счастью, никто не пострадал. Ведь, по сообщению пользователей социальных сетей, на этом месте очень часто проходят дети, а после завершения уроков здесь ожидают малышей. Так что если бы потолок обвалился позже, были бы пострадавшие.

В дирекции учебного заведения обвал потолка подтвердили и отметили, что его последствия практически ликвидированы. При этом это никоим образом не повлияло на ход учебного процесса. Для того чтобы попасть в школу, дети воспользовались хозяйственным входом. Что касается ремонта упавшего потолка, то этим вопросом руководство школы обещает заняться позже.

Вчера в сети появились жуткие кадры состояния аудиторий Одесского национального университета им. Мечникова. Студентам приходится учиться в помещениях, находящихся в аварийном состоянии. Причем стены разваливаются прямо во время лекций. В других учебных аудиториях стены и потолок покрылись трещинами.

Среди основных причин разрушения здания университеты некоторые называют вибрации из-за ремонтных работ на улице Дворянской.

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