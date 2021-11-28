Спасатели уже сутки находятся на месте происшествия и проводят демонтаж разрушенных конструкций дома. Поздно вечером 27 ноября из-под завалов достали еще одно тело.
В итоге, в результате взрыва погибли два человека (тело 84-летней женщины, жившей на пятом этаже, обнаружили на уровне 4 этажа еще днем, другую жертву извлекли из-под завалов ночью). Об этом передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Николаевской области.
По состоянию на утро, 28 ноября, продолжаются работы по демонтажу, а также поиску возможного пострадавшего, оказавшегося в ловушке (накануне отмечалось, что спасатели ищут женщину 1964 года рождения).
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На месте развернули две палатки ГСЧС и палатку Красного Креста (пункты обогрева и питания для спасателей). Территория ЧП охраняется полицейскими.
Напомним, утром в субботу, 27 ноября, в городе Новая Одесса Николаевской области в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв (предварительно бытового газа на 5 этаже) в результате чего разрушены 2 квартиры на четвертом и 2 квартиры на пятом этажах.
Троих пострадавших передали медикам, из дома эвакуировали 54 человека.
Украинцы активно комментируют случившееся в Сети:
"Ужас! Бедные люди!"
"Здоровья Вам и сил, спасибо большое за службу"
"Это кошмар"
Напомним, взрыв прогремел в многоэтажке, улица усыпана бетоном и стеклом
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