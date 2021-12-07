В субботу в Карпатах потерялись трое мужчин на снегоходах, на второй день после исчезновения двух из них нашли на территории туристической базы Ужгородском районе.

На четвертый день поисков в Карпатах нашли тело последнего туриста из этой группы. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"7 декабря в 13:53 найдено тело 50-летнего мужчины, пропавшего еще 4 декабря на горной долине Руна, Ужгородского района, во время катания на снегоходе. Поиски продолжались до сих пор", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на третий день был найден третий снегоход, но туриста не было возле него и только на следующий день нашли мужчину без признаков жизни. Для поисков привлекли 90 человек и 33 единиц техники, а также вертолет МИ-8.

Стоит отметить, что 50-летний житель поселка Большой Березный Иван Когут 4 декабря вместе с двумя ужгородцами отправился кататься на снегоходах, однако из-за плохой видимости оторвался от группы. Но чуда не произошло, горы не прошают ошибок.

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