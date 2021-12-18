О прекращении поисков сообщили в поисково-спасательном отряде “Милена”.
Поисковая операция завершена - обнаружены тела погибших, передает shostka.info.
Напомним, 13 декабря днем мужчины на автомобиле Hyundai Accent уехали рыбачить на озеро Спольне, что в районе села Ображеевка Шосткинского района.
Домой они не вернулись, а их мобильные телефоны были выключены.
Полицейские проводили поисковую операцию, к которой были привлечены спасатели, водолазная служба.
София Ротару сразу после "Песни года" в Москве появилась на Новогоднем квартале: "Такое чувство..."
Новая беда у "Холостячки" Мишиной, артистка разоткровенничалась о болезни: "Деваться некуда..."
Оборвалась жизнь известной актрисы, запомнившейся ролью в "Иронии судьбы": "Светлая память"
Протесты вспыхнули в центре Киева, начались столкновения: "людей выносят на руках"
Тысяча за вакцинацию, украинцы начали получать деньги: на что можно потратить и предупреждение от банка
17 декабря в озере Спольном был найден автомобиль «Hyundai Accent», а в нем тела двух мужчин.
Открыто уголовное дело, в рамках которого проводится расследование.
Ранее сообщалось, что в Польше внезапно скончался житель села Кустин Ровенского района Олег Самков - он долгое время работал детским врачом-отоларингологом в поликлинике.
В последнее время мужчина работал в Польше на стройке. Он умер ночью с 26 на 27 ноября. Просто лег спать, а утром не проснулся. По словам знакомой семьи, предварительная версия смерти – отрыв тромба. Окончательный диагноз назовут уже после вскрытия и экспертизы.
Олег Самков из родной детской больницы в Ривне уволился примерно два года назад. Он принял такое решение из-за низкой зарплаты.
Напомним, трагически оборвалась жизнь молодого украинца: тело парня нашли на крыше.
Как сообщала Politeka, жизнь украинца оборвалась после задержания в Польше.
Также Politeka писала, что в Польше избили украинца и выбили ему глаз.