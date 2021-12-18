О прекращении поисков сообщили в поисково-спасательном отряде “Милена”.

Поисковая операция завершена - обнаружены тела погибших, передает shostka.info.

Напомним, 13 декабря днем мужчины на автомобиле Hyundai Accent уехали рыбачить на озеро Спольне, что в районе села Ображеевка Шосткинского района.

Домой они не вернулись, а их мобильные телефоны были выключены.

Полицейские проводили поисковую операцию, к которой были привлечены спасатели, водолазная служба.

17 декабря в озере Спольном был найден автомобиль «Hyundai Accent», а в нем тела двух мужчин.

Открыто уголовное дело, в рамках которого проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в Польше внезапно скончался житель села Кустин Ровенского района Олег Самков - он долгое время работал детским врачом-отоларингологом в поликлинике.

В последнее время мужчина работал в Польше на стройке. Он умер ночью с 26 на 27 ноября. Просто лег спать, а утром не проснулся. По словам знакомой семьи, предварительная версия смерти – отрыв тромба. Окончательный диагноз назовут уже после вскрытия и экспертизы.

Олег Самков из родной детской больницы в Ривне уволился примерно два года назад. Он принял такое решение из-за низкой зарплаты.

Напомним, трагически оборвалась жизнь молодого украинца: тело парня нашли на крыше.

Как сообщала Politeka, жизнь украинца оборвалась после задержания в Польше.

Также Politeka писала, что в Польше избили украинца и выбили ему глаз.