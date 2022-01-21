Так, Узиэль Мартинес из Нижней Калифорнии, рассказал о своей истории в TikTok.
Он пожертвовал свою почку, чтобы спасти жизнь матери своей подруги. Та решила его "отблагодарить" и через месяц после операции девушка бросила молодого человека и вышла замуж за другого.
"Я пожертвовал почку ее матери, она ушла от меня и через месяц вышла замуж", - поделился Узиэль.
История мужчины собрала более 14 миллионов просмотров.
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Через какое-то время мужчина сообщил, что уже не переживает и отпустил ситуацию.
"Вы благородный, вы поступили как настоящий мужчина, девушка поступила плохо, но Бог всё видит, здоровья, счастья и любви", " Насильно мил не будешь, а что сделал добро,молодец, оно к тебе вернётся", " Что не делается,все к лучшему, ты сделал настоящий поступок,а она будет локти кусать да не достанет.Здоровья тебе и удачи!", "Не говори гоп как неперескочил, закон бумеранга еще никто не отменял...", " Опасайся людей, которым ты сделал добро. Это восточная мудрость", - пишут слова поддержки пользователи сети.
К слову, в Украине ситуация с коронавирусом ухудшается с каждым днем - за сутки зафиксировали больше 20 тысяч заболевших.
В Украине за 20 января зафиксировано 20 156 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.
Известно, что среди заболевших 2464 детей и 429 медработников.
Такие показатели в стране впервые за два месяца (с 19 ноября 2021 года), заболеваемость растет четвертый день подряд.
За 20 января было госпитализировано 2 226 человек, зафиксировано 150 смертей и поправилось – 4 486 человек.
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