24 февраля Российская Федерация нанесла авиаудар в Деснянском районе Киева. В результате атаки на территории военного городка было повреждено четырехэтажное здание.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. На месте происшествия работают бойцы ГСЧС.
Кроме того сообщается о жертвах - один человек погиб и еще четверо пострадали.
"Военный городок № 161 во время авиаудара сгорело здание и 4-х этажный дом частично поврежден 3 и 4 этаж, военные проводят эвакуацию, работает ГСЧС и скорая по предварительной информации один погибший, один ранен и 5 еще пострадавших", – сообщили в НПУ.
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В пресс-службе столичных спасателей уточнили, что на месте происшествия задействовано 9 единиц основной и специальной техники и 40 человек личного состава.
Стоит отметить, что в Конотопском районе от обстрела пострадала женщина с ребенком, а в Херсонской области погиб 17-летний парень, также в результате обстрела в Мариуполе один человек погиб, двое ранены.
Напомним, Зеленский сделал срочное обращение к украинцам: к чему готовиться.
Как сообщала Politeka, полиция обратилась к украинцам с призывом.
Также Politeka писала, что ракеты попали в военный аэродром на Ивано-Франковщине: поднимается столб черного дыма.