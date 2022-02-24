Военный городок № 161 во время авиаудара сгорело здание и 4-х этажный дом частично поврежден 3 и 4 этаж, военные проводят эвакуацию.

24 февраля Российская Федерация нанесла авиаудар в Деснянском районе Киева. В результате атаки на территории военного городка было повреждено четырехэтажное здание.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. На месте происшествия работают бойцы ГСЧС.

Кроме того сообщается о жертвах - один человек погиб и еще четверо пострадали.

"Военный городок № 161 во время авиаудара сгорело здание и 4-х этажный дом частично поврежден 3 и 4 этаж, военные проводят эвакуацию, работает ГСЧС и скорая по предварительной информации один погибший, один ранен и 5 еще пострадавших", – сообщили в НПУ.

В пресс-службе столичных спасателей уточнили, что на месте происшествия задействовано 9 единиц основной и специальной техники и 40 человек личного состава.



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