Просят украинцев не покидать дома и держать наготове "тревожный чемоданчик".

Полиция Киевской области обратилась к местным жителям на фоне нападения Российской Федерации на Украину. Украинцев призвали не поддаваться панике и посоветовали по возможности оставаться дома.

Об этом говорится в сообщении полиции Киевщины в Facebook.

Также полицейские напомнили, что в условиях военного положения при себе необходимо всегда иметь документы.

"Полиция Киевщины призывает граждан не паниковать и не подвергать себя опасности! По возможности оставайтесь дома. Держите при себе документы. В стране введено военное положение. Полиция работает в усиленном режиме. Держимся!", – говорится в сообщении полиции.

В МВД просят украинцев не покидать дома и держать наготове "тревожный чемоданчик". В Минобороны заверили, что армия ВСУ отбивает вражеские атаки.

Напомним, 24 февраля, российские войска начали атаковать украинские границы. Сообщается о множественных взрывах в Харькове, Мариуполе, Николаеве, Одессе, Херсоне и Киеве.

В МВД сообщили, что удары ракет попали по аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре.

Напомним, Зеленский сделал заявление о возможности введения визового режима с Россией.

Как сообщала Politeka, жители Мариуполя вышли на площадь поддержать Украину.

Также Politeka писала, что в Раде срочно перекраивают бюджет: сколько потратят на вооружение и оборону.