Полиция Киевской области обратилась к местным жителям на фоне нападения Российской Федерации на Украину. Украинцев призвали не поддаваться панике и посоветовали по возможности оставаться дома.
Об этом говорится в сообщении полиции Киевщины в Facebook.
Также полицейские напомнили, что в условиях военного положения при себе необходимо всегда иметь документы.
"Полиция Киевщины призывает граждан не паниковать и не подвергать себя опасности! По возможности оставайтесь дома. Держите при себе документы. В стране введено военное положение. Полиция работает в усиленном режиме. Держимся!", – говорится в сообщении полиции.
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В МВД сообщили, что удары ракет попали по аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре.
Напомним, Зеленский сделал заявление о возможности введения визового режима с Россией.
Как сообщала Politeka, жители Мариуполя вышли на площадь поддержать Украину.
Также Politeka писала, что в Раде срочно перекраивают бюджет: сколько потратят на вооружение и оборону.