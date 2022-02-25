Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля, сейчас вражеская техника находится в Киеве - по информации СМИ, слышны взрывы и произошел обстрел одного из зданий.

В центре Киева сообщают о взрывах, а на проспекте Победы обстреляны недострои возле Центрального ЗАГСа. В эфире телеканала Украина 24 сообщили, что пока неизвестно, чем обстреляли недостроенные здания - снаряды или ракеты.

Отметим, что совсем недалеко от места взрыва находится Центральный железнодорожный вокзал и Министерство инфраструктуры.

В Телеграм-канале ТСН сообщается, что взрыв прогремел на Майдане, однако информация еще требует подтверждения.

Отметим, Владимир Зеленский в обращении к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону отметил, что сегодня Украина нуждается в оборонной поддержке, как никогда.

Президент Украины сообщил о коварных обстрелах Киева агрессором.

"Требуем действенного противодействия РФ. Санкции должны быть еще больше усилены", - написал Зеленский в Твиттере.

Подчеркнем, в столице объявлена воздушная тревога уже третий раз за утро, 25 февраля. Киевлян просят срочно последовать в укрытия. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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