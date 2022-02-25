На странице Операції об'єднаних сил появилась важная информация, в которой сообщается, что враг использует военную технику украинских военных. В частности, враги используют два ББМ «Казак», три КРАЗА и ГАЗ-66. Государственные номера техники: 6-163, 6-164, АИ597G, АИ596G.
Техника была захвачена в Национальной гвардии Украины, для глубокого проникновения в тыл украинских позиций.
Кроме этого, враги одеты в военную форму ВСУ.
Граждан попросили быть бдительными и сообщать любую информацию правоохранительным органам.
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Отметим, по состоянию на 7.00 25 февраля в Донецком оперативном районе ситуация остается контролируемой. Российские войска продолжают обстреливать позиции Объединенных сил, города и объекты гражданской инфраструктуры.
Известно, что украинские защитники нанесли артиллерийские удары по огневым позициям и скоплениям российской техники.
Объединенные силы уверенно удерживают свои позиции и дают достойный отпор захватчикам.
Кроме того, около Старобельска украинские артиллеристы нанесли урон оккупантам, разбив артиллерией колонну российской техники к переправе через реку Айдар, враг отступил.
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