Очевидці повідомили, що люди вийшли на мирну акцію на головну площу Мелітополя і під дощем співали гімн України.
Люди з голими руками спробували зупинити ворожу техніку, яка рухалася їхнім містом. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на відео, розміщені в Мережі.
Мелітопольці зупинилися посеред дороги і з криками: "Окупанти!" не давали рухатися окупантам далі.
Ворожий солдат вийшов зі зброєю і став стріляти поки вгору. Людей це не злякало. Все ж ворожій техніці вдалося прорватися, але не надовго.
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На відео люди повідомляють, що росіяни від них ховалися. Мелітопольців лякали чергами пострілів.
Раніше керівник ЗОВА Олександр Старух повідомив, що в Мелітополі влада є, але ситуація складна.
"Деякі заклади не підконтрольні українській владі.
У них також розміщені підрозділи росгвардії, які виконують завдання із захоплення влади і прийняття управлінських рішень в межах Мелітополя", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що в Мелітополі внаслідок обстрілів 28 лютого пошкодження отримали понад 10 будинків на вулиці Бориса Михайлова (Комінтерну). Місцеві жителі, на щастя, не постраждали.
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