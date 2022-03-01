Жителі Мелітополя (Запорізька область) вийшли на вулицю, щоб зупинити окупантів, які увірвалися в Україну на своїй техніці - російські солдати почали стріляти, поки в повітря.

Очевидці повідомили, що люди вийшли на мирну акцію на головну площу Мелітополя і під дощем співали гімн України.

Люди з голими руками спробували зупинити ворожу техніку, яка рухалася їхнім містом. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на відео, розміщені в Мережі.

Мелітопольці зупинилися посеред дороги і з криками: "Окупанти!" не давали рухатися окупантам далі.

Ворожий солдат вийшов зі зброєю і став стріляти поки вгору. Людей це не злякало. Все ж ворожій техніці вдалося прорватися, але не надовго.

На відео люди повідомляють, що росіяни від них ховалися. Мелітопольців лякали чергами пострілів.

Раніше керівник ЗОВА Олександр Старух повідомив, що в Мелітополі влада є, але ситуація складна.

"Деякі заклади не підконтрольні українській владі.

У них також розміщені підрозділи росгвардії, які виконують завдання із захоплення влади і прийняття управлінських рішень в межах Мелітополя", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що в Мелітополі внаслідок обстрілів 28 лютого пошкодження отримали понад 10 будинків на вулиці Бориса Михайлова (Комінтерну). Місцеві жителі, на щастя, не постраждали.

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