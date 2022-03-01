"Ми доведемо свою силу. Доведіть, що ви разом із нами, доведіть, що ви європейці, тоді життя переможе смерть, а світло темряву. Слава Україні"

Президент Володимир Зеленський виступив із промовою перед депутатами Європарламенту 1 березня.

"Останні дні, я не знаю як всіх вітати. Я не можу казати добрий ранок. Щоденно цей день точно недобрий, а вечір останній. Я говорю зараз про громадян, які захищають свободу ціною свого життя. Я радію настрою, який я тут почув. Я радий, що ми об'єднали всіх вас, але якою ціною. Це трагедія, ця ціна. Дуже висока, тисячі загиблих людей", – наголосив президент України.

Значна частина виступу була присвячена прийняттю України до ЄС.

"Ми відаємо сьогодні за цінності наших найкращих людей, найміцніших, надзвичайних. Ми часто любимо говорити, що ми всіх переможемо. І я радий, що ви це бачите. Є такий вираз: "український вибір Європи" – це те, що ми вибрали. Тепер має бути вибір Європою вже України", – заявив Зеленський.

Також президент повідомив про потужний обстріл Харкова 1 березня.

"Я можу спілкуватися з вами недовго. Цей ранок був трагічним. Дві крилаті ракети по Харкову. Там завжди було багато росіян. Там багато вузів. Молодь, яскрава, розумна, яка збиралася на найбільшій площі в державі, Європі, площа Свободи. Дві ракети у площу Свободи. Десятки жертв - ось така ціна свободи. Ми боремося за свою землю і свободу", – запевнив президент

Зеленський також підкреслив, що через обстріли російських військ гине багато дітей.

"Ніхто в нашу свободу не зайде. Кожна площа буде площею свободи. Ніхто не зламає нас. У нас є бажання, щоб наші діти жили. Мені здається, що це чесно, вчора 16 дітей загинуло. І знову Путін скаже, що це якась операція. Де працюють наші діти, в яких танках вони їздять?!" – наголосив голова держави.

Зеленський закликав Європейський союз довести свою підтримку України.

"Шановні, у нас дуже мотивований народ, ми боремося за наші права, свободу, за життя, а зараз за виживання. Ми боремося за те, щоб бути рівноправними членами Європи. Із нами ЄС буде міцнішим, без вас Україна буде самотня. Ми доведемо свою силу. Доведіть, що ви разом із нами, доведіть, що ви європейці, тоді життя переможе смерть, а світло темряву. Слава Україні", – заявив Зеленський.

Зазначимо, присутні в Європарламенті стоячи аплодували президентові України.

❗️Today, Volodymyr Zelensky spoke via conference in the European Parliament. After his speech in the #European Parliament, everyone gave a standing ovation. pic.twitter.com/VovbPFZYAh — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022

"Сьогодні ми перебуваємо в темній тіні путінської війни. Війну, яку ми не провокували. Війну, яку ми не розпочали. Обурливе вторгнення до суверенної, незалежної держави. Від імені Європейського парламенту я найрішучішим чином засуджую російську військову агресію проти України і висловлюю солідарність зі усіма постраждалими та всіма загиблими", – заявила президент Європейського парламенту Роберта Метсола від імені цієї інституції Євросоюзу.

Нагадаємо, напередодні президент Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС. 1 березня голова держави повідомив, що заявку вже офіційно зареєстровано.

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