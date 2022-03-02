Как пишет Politeka.net, по данным очевидцев, которые сейчас переживают нападение российских оккупантов, в Киеве произошел взрыв недалеко от подземного перехода у Южного железнодорожного вокзала. Снаряд ударил недалеко от отеля Ibis. Информацию о травмированных или раненых уточняют.
"Ударом ракеты вблизи Южного вокзала в Киеве разорвало теплотрассу. Часть города может остаться без тепла", - говорится в сообщении телеграмм-канала телеканала "Прямой".
Также отмечается, что Укрзализныця подтвердила авиационный удар российскими военными по Южному железнодорожному вокзалу в Киеве. Там идет эвакуация тысяч украинских женщин и детей.
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Напомним, ВСУ перехватили секретные документы оккупантов, чем важны новые данные: "Конечной целью этих сил было...".
Как сообщала Politeka, Украинцы помогли ВСУ уничтожить колонны техники оккупантов: "Вместе у нас хорошо получается".
Также Politeka писала, что Украинцев предупредили о новом фейке России: "Почти невозможно отличить от реальных".