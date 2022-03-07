Российский корабль пошел немного не туда, а, похоже, на дно.

Поблизости от Одессы, ВСУ нанесли критические повреждения кораблю ВМФ страны-агрессора

О том, что в акватории Черного моря, силами ВСУ было подбито российское военное судно, в своем Telegram-канале эмоционально проинформировал спикер оперативного штаба Одесской областной Военной администрации, Сергей Братчук.

По словам Братчука, наконец-то исполнилась мечта многих украинцев, и "российский корабль - ПНХ". Одним словом, враг несет потери, а бойцы ВСУ - молодцы.

Похоже, что ВСУ смогли достойно ответить на нанесенный с моря ракетный удар в районе села Тузлы, от которого пострадали объекты критической инфраструктуры.

Отметим, что по состоянию на 00:40, 7-го марта, о погибших или травмированных с нашей стороны пока ничего неизвестно. Данные, касающиеся населенных пунктов, расположенных поблизости от Тузлы, пока еще уточняют.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что силы ВСУ отбили город Чугуев и практически уничтожили немалую группировку российских войск.

Также ранее мы информировали о том, что глава Минобороны Резников сообщил об очередном "сюрпризе" для российских оккупантов.

А до этого наш портал сообщали о том, что ВСУ ликвидировали еще двух офицеров армии страны-агрессора.