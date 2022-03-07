В Генштабе сообщили о новой победе украинской армии.

Украинские военные освободили от российских оккупантов город Чугуев Харьковской области. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает на своей странице в Facebook, передает Politeka.net.

«В ходе ведения боевых действий освобожден город Чугуев», - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупантам нанесены большие потери в личном составе и технике. Уничтожено командира 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковника Дмитрия Сафронова и заместителя командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады вдв ВС РФ подполковника Дениса Глебова.

Добавим, 6 марта председатель правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк сообщил, что за неполные 11 дней сопротивления Вооруженным силам Украины удалось обезвредить до 46 тысяч захватчиков (речь идет об убитых, раненых и пленных россиян). Тогда как при вторжении на 24 февраля войско врага насчитывало 145 тыс. человек наземной армии.

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