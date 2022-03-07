Об учениях не говорит, но тоже оправдывается.

Пилот, которого в воскресенье, 6-го марта, сбили над Харьковом силы Нацгвардии, сделал признание

Видео, в котором подполковник Гешток Максим Сергеевич, являющийся заместителем командира полка 47-й авиагруппы, дислоцирующейся под Воронежем, дал весьма противоречащие показания, опубликовано Telegram-каналом " Pravda Gerashchenko ".

Как стало известно, преступные приказы о бомбежке мирных городов Украины отдавал командующий авиационным корпусом - генерал Маковец Олег Владимирович. Именно этот человек и предоставлял своим прямым подчиненным координаты, по которым следовало нанести массированные удары с воздуха.

Сбитый пилот несколько запутался в собственном признании, и утверждает: в первые несколько вылетов он не запомнил местность, поскольку видел только лесной массив и поля, так как была пасмурная погода, но на самом деле, в эти дни было солнечно, так что российский оккупант, похоже, попросту врет.

Также, Гешток убеждает, что сделал только 3 вылета: "вчера между Изюмом и Балаклеей, а затем что-то бомбили в 15 километрах севернее города Харькова." 6-го марта, этот же пилот, вылетал на бомбежку непосредственно мирного города.

Отметим, что

Отметим - второй сбитый оккупант, напарник Гештока, все еще скрывается в окрестностях города, и его поиски продолжаются.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в Черном море уничтожен первый корабль оккупантов.

Также ранее мы информировали о том, что на Киевщине оккупанты изрешетили легковушку, есть погибшие мирные жители.

А до этого наш портал сообщали о том, что у россиян в Крыму, на фоне побед ВСУ, начались панические настроения.