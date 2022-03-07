Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что украинцы и крымские татары в Крыму готовятся к возвращению полуострова, а у россиян – паника.

Об этом Чубаров заявил в эфире телеканала Espreso.TV 6 марта в 11-й день мужественного отпора ВСУ российским захватчикам.

"Мы постоянно контактируем с людьми в Крыму, они также ждут возвращения территории полуострова в Украину. Страх чувствуется и в поведении всех тех российских колонистов, которые так спешно заселяли Крым. Это была политика России, чтобы быстрее вытеснить крымских татар и украинское население и заселить своими людьми. Им это удавалось, однако последние 5-6 дней есть множество срочных объявлений о продаже жилья этими россиянами. У них паника. Это многое говорит о настроениях в Крыму", - сказал глава Меджлиса.

"Окончательное намерение России захватить Украину должно закончиться восстановлением всей территориальной целостности украинского государства, включая Автономную Республику Крым и Севастополь", - подчеркнул Чубаров.

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