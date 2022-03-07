Украина держит сопротивление России уже двенадцатые сутки, тем временем оккупанты не гнушаются и уничтожают все, что попадает им на глаза.

Российские захватчики ограбили помещение церкви в селе Корюковка Черниговской области. А сегодня ночью в селе Вязовка на Житомирщине была уничтожена российскими захватчиками церковь (Покровская) Рождества Пресвятой Богородицы, построенная еще в 1862 году.

Об этом сообщили Телеграм-каналы и опубликовали фото.

"А вчера путинский священник их благословлял на войну. Это полное дно. Они никогда не отмоются от такого позора", - говорится в сообщении.

Напомним, солдаты и офицеры Беларуси массово отказываются от вторжения в Украину.

Как сообщала Politeka, ликвидированных оккупантов стало еще больше.

Также Politeka писала, что глава Минобороны Резников сообщил обнадеживающие новости.