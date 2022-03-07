5 марта между Егоровкой и Новоселовкой Запорожской области российские оккупанты расстреляли почтальонов, развозивших пенсии. Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Запорожской ОГА.
После этого захватчики еще и переехали автомобиль сотрудников Укрпочты. Оба человека, которые находились внутри, скончались на месте.
В воскресенье коллеги погибших пытались забрать тела с места трагедии. Однако из-за близости расположения вражеской техники там было опасно находиться. По словам очевидцев, убийство совершили кадыровцы.
"Если мы сегодня не отреагируем на зверские действия захватчика, то завтра они сделают то же самое с вами и вашей семьей", – говорится в сообщении.
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Напомним, летчик оккупантов сделал признание на камеру.
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