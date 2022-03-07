Міжнародний кримінальний суд у Гаазі почав розслідування проти Росії за напад на Україну.

Суд у Гаазі 7 та 8 березня розгляне позов України проти Росії, в якому Україна просить притягнути Росію до відповідальності, зокрема за спотворення поняття "геноцид" для "виправдання агресії проти України".

Подробиці повідомив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі телемарафону Uaразом, повідомляє ТСН.

"Сьогодні ми вже знаємо, буде перший крок зроблено, щоби в межах міжнародної спільноти давати правову оцінку воєнним злочинам РФ. Є кілька паралельних процесів, які можуть бути використані як оцінка злочинів Росії і її керівництва на території України", — сказав нардеп.

Він нагадав, що Міжнародний кримінальний суд передбачає відповідальність саме за воєнні, а не військові злочини. За ініціативою прокурорів МКС, суд вже почав збирати і фіксувати всі докази злочинів РФ в Україні.

"Сьогодні відбувається перше засідання, щоб намітити подальші кроки щодо фіксації і оцінки злочинів, підготовки до безпосередньо судового засідання. МКС керується Римським статутом. На жаль Україна визнала, що Римський статут не відповідає Конституції. Зараз Верховна Рада, Офіс президента, Мін'юст працюють над пакетом документів, які дозволять дуже швидко ратифікувати Римський статут", — пояснив Веніславський.

Нардеп наголосив, що воєнні злочини не мають строку давності, і ті, хто віддають злочинні накази, і ті хто їх виконує, будуть об'єктами переслідування на території будь-якої країни, яка ратифікувала Римський статут (а це майже всі країни Європи і цивілізованого світу).

"Результат ми отримаємо протягом кількох місяців, року, а то й кількох років, адже це дуже ретельна діяльність. Але ми отримаємо результат у вигляді конкретних вироків суду Міжнародного кримінального суду щодо воєнних злочинців Росії", — зазначив депутат.

Нагадаємо, раніше Європейський суд з прав людини ухвалив рішення на користь України щодо всіх майбутніх скарг проти Російської Федерації.

"Зокрема, ЄСПЛ наказав Росії гарантувати безпечний прохід гуманітарної допомоги. Європейський суд з прав людини повторив проміжне рішення за позовом "Україна проти Росії", де заборонив країні-агресору обстрілювати цивільну інфраструктуру нашої країни. Відповідне рішення затверджено для всіх майбутніх скарг України проти Росії", – повідомила пресслужба Верховної Ради з посиланням на суддю ЄСПЛ від України Анну Юдковську.

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