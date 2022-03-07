Пілот, якого в неділю, 6-го березня, збили над Харковом сили Нацгвардії, зробив зізнання
Відео, в якому підполковник Гешток Максим Сергійович, який є заступником командира полку 47-ї авіагрупи, що дислокується під Воронежем, дав вельми суперечливі свідчення, опубліковано Telegram-каналом "
Як стало відомо, злочинні накази про бомбардування мирних міст України віддавав командувач авіаційним корпусом - генерал Маковець Олег Володимирович. Саме ця людина і надавав своїм прямим підлеглим координати, за якими слід було завдавати масовані удари з повітря.
Збитий пілот дещо заплутався у власному визнанні, і стверджує: в перші кілька вильотів він не запам'ятав місцевість, оскільки бачив тільки лісовий масив і поля, оскільки була похмура погода, але насправді, в ці дні було сонячно, так що російський окупант, схоже, просто бреше.
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Також, Гешток переконує, що зробив тільки 3 Вильоти: "вчора між ізюмом і Балаклією, а потім щось бомбили в 15 кілометрах північніше міста Харкова."6-го Березня, цей же пілот, вилітав на бомбардування безпосередньо мирного міста.
Відзначимо - другий збитий окупант, напарник Гештока, все ще ховається в околицях міста, і його пошуки тривають.
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що у Чорному морі знищено перший корабель окупантів.
Також раніше ми інформували про те, що на Київщині окупанти зрешетили легковик, є загиблі мирні жителі.
А до цього наш портал повідомляли про те, що у росіян в Криму, на тлі перемог ЗСУ, почалися панічні настрої.