Героическая смерть бывшего депутата, участника войны с Россией еще с 2014-го года.

Под Киевом, во время боя с российскими оккупантами, погиб бывший нардеп

О том, при каких обстоятельствах в районе столицы погиб участник первого этапа российско-украинской войны, экс-офицер Александр Марченко, в свое время являющийся народным депутатом Украины 8-го созыва от "Свободы", на своей странице в соцсети Facebook, пишет Олег Тягнибок , бывший нардеп от этой же партии.

По словам Тягнибока, бой проходил поблизости в северном пригороде Киева, поблизости от Пуща-Водицы - именно здесь погиб ветеран московско-украинской войны, офицер, народный депутат Украины 8-го созыва от Всеукраинского объединения "Свобода" Александр Марченко.

"Вечная память и слава Герою! Смерть врагам! Отомстим!" — акцентировал Олег Тягнибок.

Напомним, что Александр Марченко был бойцом объединения - "Легион Свободы", а в 2014-м году перешел в 72-ю бригаду. 10-го августа 2014-го года, после обстрела украинских позиций из системы залпового огня "Смерч", Марченко ранило в бою около Краснаго Луча.

Немного позднее, в мае 2015-го года, журналист телеканала "Интер", Роман Бочкала, совершенно случайно увидел Александра Марченко в зоне проведения АТО - экс-депутат работал на экскаваторе, обустраивая на передовой укрепленный район.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что за последние сутки в Киеве задержано 49 российских диверсантов.

Также ранее мы информировали о том, что добровольцы изобрели катапульту, позволяющую метать "коктейли Молотова" подальше.

А до этого наш портал сообщали о том, что Арестович дал прогноз, через сколько суток армия РФ значительно ослабнет.