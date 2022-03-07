У бою під Миколаєвом загинув журналіст з Львівської області Віктор Дудар. Ще в перший день війни він пішов у військкомат, щоб захищати Україну від російських окупантів у складі ЗСУ.
Про загибель Віктора Дударя повідомив голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко.
"Під час боїв з російськими загарбниками під Миколаєвом загинув журналіст зі Львівщини Віктор Дудар. Ще в перший день війни, 24 лютого, Віктор пішов у військкомат, щоб у складі Збройних сил захищати Україну", - написав Томіленко.
Більше 10 років Віктор Дудар працював штатним журналістом газети "Експрес". Свого часу переїхав до Львова з Буковини. Він вів у газеті "Експрес" військову тематику, проводив журналістські розслідування. У 2014-2015 роках Віктор Дудар пішов добровольцем воювати на передову на Донбас. Пізніше став резервістом і працював у газеті "Експрес", де до останнього дня займався журналістськими розслідуваннями і висвітлював військову тематику.
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