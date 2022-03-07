За останні 24 години, війська країни-агресора так і не просунулися вглиб української території
Про те, що російські окупанти, з неділі, 6-го березня, по понеділок, 7-е березня, не змогли переміститися на жодній ділянці фронту, посилаючись на слова радника глави Офісу Президента,
У ніч на цей понеділок, противником були нанесені ракетні та авіаційні удари по Києву, Житомиру, Харкову, Чернігову, Маріуполю і кільком населеним пунктам в Сумській області. Але і ЗСУ завдають удари у відповідь, одночасно контратакуючи на окремих ділянках.
Зокрема, ЗСУ звільнили місто Чугуїв у Харківській області, поруч з яким розташований важливий військовий аеродром.
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Також, на цей час, різко зросла інтенсивність інформаційних і психологічних операцій РФ, й це тільки вказує - російським окупантам "погано даються вправи на землі й у повітрі", тому не варто реагувати на подібні спецоперації.
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що ЗСУ завдали потужного удару по окупантах у Херсонській області.
Також раніше ми інформували про те, що під Києвом у бою з агресорами загинув колишній депутат від "Свободи".
А до цього наш портал повідомляли про те, що насправді означає "Z" на військовій техніці РФ.