Священик з Волоського Андрій Пінчук - справжній патріот своєї країни, який допомагає переселенцям і армії ще з 2014 року.
Сьогодні святий отець на своїй сторінці у Фейсбук поділився дуже оптимістичним відео. Під звук церковних дзвонів йому на руку прилетів і сів білий Голуб! Це неймовірно добрий знак, українці! Перемога і мир близько, тільки вірте, не здавайтеся ворогові!
Варто відзначити, що з першого дня війни, 24 лютого 2022 року, він організував у своєму населеному пункті шелтер для біженців, а також налагодив евакуацію людей з Харкова та інших населених пунктів, які знаходяться в зоні бойових дій.
Нагадаємо, льотчик окупантів зробив зізнання на камеру.
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