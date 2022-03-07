Це неймовірно добрий знак, українці! Перемога і мир близько, тільки вірте, не здавайтеся ворогові!

Священик з Волоського Андрій Пінчук - справжній патріот своєї країни, який допомагає переселенцям і армії ще з 2014 року.

Сьогодні святий отець на своїй сторінці у Фейсбук поділився дуже оптимістичним відео. Під звук церковних дзвонів йому на руку прилетів і сів білий Голуб! Це неймовірно добрий знак, українці! Перемога і мир близько, тільки вірте, не здавайтеся ворогові!

Варто відзначити, що з першого дня війни, 24 лютого 2022 року, він організував у своєму населеному пункті шелтер для біженців, а також налагодив евакуацію людей з Харкова та інших населених пунктів, які знаходяться в зоні бойових дій.

Нагадаємо, льотчик окупантів зробив зізнання на камеру.

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