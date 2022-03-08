В Киевской области российские оккупанты обстреляли автобус, который должен был вывозить мирных людей из зоны боевых действий.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Офиса генерального прокурора.

7 марта российские войска обстреляли из минометов эвакуационный автобус. Это произошло недалеко от села Лютеж Вышгородского района Киевской области. В результате обстрела ранения получил водитель автобуса – военнослужащий Национальной гвардии Украины, который должен был вывозить людей.

Также под обстрел попали некоторые села Киевской области. Так, в селе Бышев в результате обстрела оккупантами были разрушены жилые дома, транспортные средства и хозяйственные постройки.

В селе Победа Бучанского района российские военные открыли огонь по зданиям и совершили вооруженное нападение на местных жителей.

В селе Мощун местный житель был ранен стрелковым оружием. Огнестрельное ранение также получила жительница Ирпеня.

В свою очередь, власти Киевской области назвали самые опасные участки дорог в регионе, порекомендовав украинцам воздержаться от движения по ним. Это: – Житомирская трасса; – Буча-Ирпень-Гостомель; – Макаров; – север Вышгородского района.

Напомним, оккупанты нанесли новый удар по Сумам, среди жертв есть дети.

Как сообщала Politeka, агрессор превратил Изюм в руины из-за неудачи с захватом.

Также Politeka писала, что потери врага на украинской земле неумолимо растут: новые данные Генштаба ВСУ.