Об этом сообщили в Телеграм-канале Офиса генерального прокурора.
7 марта российские войска обстреляли из минометов эвакуационный автобус. Это произошло недалеко от села Лютеж Вышгородского района Киевской области. В результате обстрела ранения получил водитель автобуса – военнослужащий Национальной гвардии Украины, который должен был вывозить людей.
Также под обстрел попали некоторые села Киевской области. Так, в селе Бышев в результате обстрела оккупантами были разрушены жилые дома, транспортные средства и хозяйственные постройки.
В селе Победа Бучанского района российские военные открыли огонь по зданиям и совершили вооруженное нападение на местных жителей.
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В селе Мощун местный житель был ранен стрелковым оружием. Огнестрельное ранение также получила жительница Ирпеня.
В свою очередь, власти Киевской области назвали самые опасные участки дорог в регионе, порекомендовав украинцам воздержаться от движения по ним. Это: – Житомирская трасса; – Буча-Ирпень-Гостомель; – Макаров; – север Вышгородского района.
Напомним, оккупанты нанесли новый удар по Сумам, среди жертв есть дети.
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