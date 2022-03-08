Российские оккупанты хоть и не захватили Изюм, но из-за их действий, город практически приблизился к гуманитарной катастрофе

О том, что попытки военных страны-агрессора получить полный контроль над городом Изюм в Харьковской области этой ночью не увенчались успехом, но местные жители уже ощущают острую необходимость в поставках гуманитарной помощи, ссылаясь на переписку тв-корреспондентки Ирины Гнатюк с замом городского главы Изюма, Владимиром Мацокиным, пишет " Украинская правда ".

В частности, около полуночи, военные РФ перешли на левое побережье Донца, поблизости от Изюму, и взорвали мосты. Полноценная связь с городом отсутствует, потому получить больше информации пока не представляется возможным.

Однако Генштаб уже уведомил: в это же время, противник понес серьезные потери при попытке захватить город Изюм, после чего отступил, и начал грабить пригороды.

Таким образом, сейчас возможности покинуть Изюм, в организованном порядке, увы, нет, поскольку мосты фактически разрушены.

Прямой текст: "Город полностью разрушен, люди не могут получить даже гуманитарную помощь. Поэтому местные жители очень просят организовать "зеленые коридоры", чтобы можно было получить гуманитарную помощь. Люди уже который день сидят в подвалах, в укрытиях, еда заканчивается, медикаменты заканчиваются, воды, света, электроэнергии там нет сейчас - и восстановить нет возможности", - акцентировал Владимир Мацокин.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что оккупанты снова готовятся штурмовать Киев.

Также ранее мы информировали о том, что потери войск РФ на украинской земле неуклонно растут.

А до этого наш портал сообщали о том, что все украинские миротворцы вернутся защищать родную страну.