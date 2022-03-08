Давиду Хочолаве дали отпуск, чтобы позаботиться о своей семье, и мы надеемся, что все будут уважать то, что Давид и его семья хотят мира вокруг себя.

В семье известного грузинского футболиста Давида Хочолавы произошла трагедия. У защитника Копенгагена, который известен в Украине выступлениями за одесский Черноморец и донецкий Шахтер, погиб тесть.



Он был убит российскими оккупантами под Харьковом. Об этом сообщает официальный сайт Копенгагена.

Тесть Хочолавы погиб, защищая Украину от российских захватчиков. Футболисту дали отпуск, чтобы он мог позаботиться о своей семье. Клуб также призвал всех неравнодушных поддержать Украину в борьбе с российской агрессией, и открыл специальный сбор и аукцион, чтобы эти деньги передать украинцам. Ни одна жертва рашистов не будет забыта!

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