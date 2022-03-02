В ході вторгнення російських окупантів на територію України було ліквідовано понад 5700 російських солдатів. Серед них полковник Збройних сил РФ Віктор Ісайкін. Брехливі ЗМІ Росії пишуть, що він "загинув під час допомоги "республікам" на Донбасі".

У своєму Instagram глава Мордовської Республіки Росії Артем Здунов виклав фото померлого кадрового військового.

За його словами, той поїхав в Україну "виконувати бойові завдання". Вбитого полковника, який у складі російських військ брав участь у спробі окупації іншої країни, чиновник назвав "героєм". Для Росії ж всі "герої", хто вбиває мирне населення і руйнує будинки людей.

Російському окупанту Віктору Ісайкіну було 40 років, він уродженець села Чукали в Ардатовському районі Мордавії.

"Віктор Іванович... своє життя присвятив беззавітному служінню Росії і до кінця залишився вірним військовій присязі", - висловився Здунов.

У коментарях не всі росіяни залишили слова співчуття, були і ті, хто став на бік України. Деякі жителі РФ все ж розуміють, що Путін почав війну проти України. Були в коментарях також слова від українців:

"Ваших загиблих військових вже тисячі тут. Відкрийте очі. Це війна! І ваша країна напала на Україну", " не брешіть людям, це війна, а не порятунок! Ніхто не просив про допомогу! Вам всім брешуть", " Ну і навіщо він поперся в Україну, на чужу землю, зі зброєю в руках?", "Його сюди ніхто не кликав".

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