За смерть еще одного невинного украинского ребенка ответственен Владимир Путин и его подконтрольная "орда".

В осажденном российскими оккупантами Мариуполе, из-под завалов достали тело шестилетней девочки

О том, что постоянный обстрел мирного города войсками страны-агрессора, привел к мучительной смерти маленькой Тани, и даже несмотря на продолжительную борьбу за собственную жизнь, шестилетняя девочка умерла, не дождавшись спасения, в Telegram-канале Мариупольского городского совета , пишет мэр Вадим Бойченко .

По словам мэра Мариуполя, мама девочки погибла, и по этой причине, в течение всего периода восьмидневной блокады города, девочка оставалась одна под завалами, и умерла от обезвоживания. Также, Бойченко подчеркнул - это только одна из многочисленных жутких историй, случившихся в осажденном Мариуполе.

Оккупанты попросту оставили без водоснабжения, электрики, отопления и связи около 500 тысяч жителей города. При этом, полностью закрыты дороги, и город фактически отрезан от мира, а любые попытки доставить гуманитарную помощь, блокируются.

"В то время, как на расстоянии в полторы тысячи километров от Мариуполя, в Варшаве или Будапеште, в Мюнхене или Париже, дети идут в школу, в нашем городе они лишены такой возможности. Точнее их безжалостно и цинично лишили ее. Лишили мирного детства. Но мы еще можем спасти их мирное будущее. Мариуполь необходимо деблокировать. Срочно необходимо открыть гуманитарный коридор и спасти полмиллиона мариупольцев.", - акцентировал мэр Мариуполя.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что украинские защитницы обратились к российским солдатам.

Также ранее мы информировали о том, что российские солдаты хотят поскорее вернуться домой, чтоб уйти в резерв, а не "удобрять" своими телами украинские поля.

А до этого наш портал сообщали о том, сколько РФ потеряла авиации в Украине за эти 13 дней войны.