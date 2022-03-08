Российский оккупант, которого взяли в плен украинские селяне, рассказал о настроениях в армии РФ. Как и многие другие пленные, он говорит, что они не знали, что их направляют воевать.
Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Украина сейчас".
Военный сказал, что руководство изначально отправляло солдат на учения в Нижний Новгород, а после у них забрали телефоны и отвезли на поезде к украинской границе.
По словам оккупанта, российские солдаты хотят поскорее вернуться домой, чтоб уйти в резерв и чтоб их "никто не хотел убить". "Потому что нах*й это никому не надо скакать тут по полям", – отметил он.
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Напомним, российские солдаты сдались в плен украинским фермерам.
Как сообщала Politeka, СБУ разоблачили предателя, который помогал российским оккупантам.
Также Politeka писала, что задержанный пилот Путина дал показания.