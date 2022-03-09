Константин Немичев показал тела уничтоженных оккупантов и остатки их техники.

Под Харьковом 8 марта украинские воины разгромили группу кадыровцев, собиравшихся наступать на город. А рассказывали, что их пуля не берет! Но украинские защитники уничтожают их качественно и быстро.

Враг понес огромные потери. Фото и видео с места боя полка "Азов" и кадыровцев выложил Константин Немичев.

"Так вы и будете подышать", - сказал он, снимая видео внутри захваченной ранее кадыровцами АЗС под Харьковом.

Немичев показал тела уничтоженных оккупантов и остатки их техники. Посмотреть видео 18+ можно здесь.

Напомним, среди жертв авиаудара оказался украинский чемпион и вся его семья.

Как сообщала Politeka, военная техника армии РФ в ужасном состоянии, ВСУ показали все на видео.

Также Politeka писала, селяне победили 4 танка оккупантов с помощью флагов Украины.