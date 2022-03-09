Під час авіаударів російських загарбників у Сумах загинули чемпіон України із самбо Артем Прийменко і вся його сім’я. Про це повідомив тренер із Сум Євген Леоненко на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні в ночі під час авіаударів російськими військами по житловим районам мирного населення, м.Суми по вулиці Роменській загинув Прийменко Артем 2006 р.н. неоднаразовий чемпіон чемпіонатів України з боротьби самбо… Наш вихованець... Наш спортсмен... разом з ним загинули тато, мати, бабуся та два молодші брати Єгор і Кіріл… Велике горе для родини самбістів, родичів та для нас усіх..." – йдеться у повідомленні.
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Також опубліковано реквізити для допомоги родичам загиблої сім'ї.
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Прийменко Ганна Іванівна
«Царство небесне. Співчуття рідним», «Царство небесне! Нехай спочиває з миром», «Це просто жах! Вбивця проклятущий!!! Наші діти гинуть! Сльози не спиняються, а душа горить», «Боже, була сім’я і нема. Це так страшно. Царство їм небесне», «Нехай будуть прокляті всі орки, які прийшли до нашої оселі!!! Разом зі своїм боягузливим народом. Царство небесне мирній сім'ї. Жахливе горе», - пишуть у Мережі.
Нагадаємо, в Сумах ворожа авіація підступно нанесла удар по житлових будинках пізно ввечері в понеділок, 7 березня. Російські літаки скинули авіабомби.
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