Безглуздість російських окупантів просто не знає кордонів, що тільки нам на руку.

У соціальній мережі розповіли кумедну байку про пригоди російських окупантів

Історію про неадекватність екіпажів чотирьох танків військ країни-агресора, двох прапорах України, і яка, схоже, сталася в одному селі Сумської області, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook опублікувала Маруся Нікітюк .

Слід зазначити, що спочатку в тупість окупантів просто таки неможливо повірити, але з іншого боку, життя часто підносить подібні "сюрпризи", які малоприємні одним, але дуже позитивні для інших, тобто нас, українців. Повний текст опубліковано трохи нижче.

У коментарях під своїм повідомленням, авторка-сумчанка спочатку відповідала всім, що тільки чула цю розповідь, але сама так і не спромоглася перевірити.

Пізніше з'ясувалося, що все це феєричне дійство все ж відбулося поблизу села Кам'яне, що на Лебединщині, в Сумській області. І це підтверджується фотознімками з місця подій.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що людей евакуюють з "гарячих точок" в Київській області - названо час і місце.

Також раніше ми інформували про те, що легенда "Динамо" розповів про боротьбу українців з російською армією.

А до цього наш портал повідомляли про те, що погода підготувала жорсткий сюрприз для російських окупантів.