У соціальній мережі розповіли кумедну байку про пригоди російських окупантів
Історію про неадекватність екіпажів чотирьох танків військ країни-агресора, двох прапорах України, і яка, схоже, сталася в одному селі Сумської області, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook опублікувала
Слід зазначити, що спочатку в тупість окупантів просто таки неможливо повірити, але з іншого боку, життя часто підносить подібні "сюрпризи", які малоприємні одним, але дуже позитивні для інших, тобто нас, українців. Повний текст опубліковано трохи нижче.
У коментарях під своїм повідомленням, авторка-сумчанка спочатку відповідала всім, що тільки чула цю розповідь, але сама так і не спромоглася перевірити.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
"Їм тут кінець": з Криму екстрено вивозять сім'ї співробітників ФСБ, армії РФ передрекли крах
Росія знижує свої вимоги, Арестович розкрив подробиці: "Ще десять днів таких, і..."
Онук і син Ротару намагалися втекти з України на човні: кадри затримання
3-річна Ліза загубилася під Києвом, шукають батьків: "Можливо, хтось впізнає"
Пізніше з'ясувалося, що все це феєричне дійство все ж відбулося поблизу села Кам'яне, що на Лебединщині, в Сумській області. І це підтверджується фотознімками з місця подій.
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що людей евакуюють з "гарячих точок" в Київській області - названо час і місце.
Також раніше ми інформували про те, що легенда "Динамо" розповів про боротьбу українців з російською армією.
А до цього наш портал повідомляли про те, що погода підготувала жорсткий сюрприз для російських окупантів.