Після невдалих спроб противника чинити опір, окупанти вдалися до втечі. Частина з них зараз ховається в лісах, а їх техніка кинута.

Українські військові показали, в якому жахливому стані знаходиться військова техніка армії РФ. Так, можна побачити міномет російських окупантів, на якому встановлені різні колеса, а фарба змивається снігом.

"Друга армія світу. Вони навіть букву Z неправильно написали. Свинособаки неграмотні. Друга армія світу, бл***. Одне колесо таке, інше таке. Фарба змивається. Все в ху**е і в zaл**е", - йдеться в одному з описів до відео, яке зараз гуляє по мережі.

Розвалений міномет російських окупантів зняли на відео в Харківській області.

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