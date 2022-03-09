Українські військові показали, в якому жахливому стані знаходиться військова техніка армії РФ. Так, можна побачити міномет російських окупантів, на якому встановлені різні колеса, а фарба змивається снігом.
"Друга армія світу. Вони навіть букву Z неправильно написали. Свинособаки неграмотні. Друга армія світу, бл***. Одне колесо таке, інше таке. Фарба змивається. Все в ху**е і в zaл**е", - йдеться в одному з описів до відео, яке зараз гуляє по мережі.
Розвалений міномет російських окупантів зняли на відео в Харківській області.
Нагадаємо, руйнування Ірпеня та Гостомеля показали з космосу.
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