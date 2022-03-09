Сегодня, 9 марта, во время очередной эвакуации людей с территории боевых действий, оккупанты открыли стрельбу в сторону правоохранителей и мирного населения.

Россия снова пытается сорвать процесс эвакуации мирного населения. Во время вывоза людей из Демидова Киевской области враг открыл огонь. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.

В результате атаки врага погиб полицейский, а еще два человека были ранены. В частности, выполняя свой долг смертельное ранение получил старший сержант Алексей Пономаренко.

Как сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небитов, погиб старший сержант Алексей Пономаренко.

"Ради спасения людей Алексей заплатил самым дорогим – своей жизнью. Гордимся мужеством и самопожертвованием полицейского. Даже смерть товарищей нас не остановит. Мы продолжим служить и защищать, защищать свою Родину и спасать людей", – отметил Небитов.

Честь и хвала, Алексею! Герои не умирают!

Напомним, пьяные российские солдаты разграбили магазин и открыли огонь по украинцам.

Как сообщала Politeka, людей эвакуируют из "горячих точек" Киевской области.

Также Politeka писала, из каких городов Украины проводится срочная эвакуация.