Россия снова пытается сорвать процесс эвакуации мирного населения. Во время вывоза людей из Демидова Киевской области враг открыл огонь. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.
В результате атаки врага погиб полицейский, а еще два человека были ранены. В частности, выполняя свой долг смертельное ранение получил старший сержант Алексей Пономаренко.
Как сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небитов, погиб старший сержант Алексей Пономаренко.
"Ради спасения людей Алексей заплатил самым дорогим – своей жизнью. Гордимся мужеством и самопожертвованием полицейского. Даже смерть товарищей нас не остановит. Мы продолжим служить и защищать, защищать свою Родину и спасать людей", – отметил Небитов.
Честь и хвала, Алексею! Герои не умирают!
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Напомним, пьяные российские солдаты разграбили магазин и открыли огонь по украинцам.
Как сообщала Politeka, людей эвакуируют из "горячих точек" Киевской области.
Также Politeka писала, из каких городов Украины проводится срочная эвакуация.