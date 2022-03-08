Все під контролем, але можливі провокації російських окупантів.

У кількох обложених містах нашої країни триває евакуація

Про поточний статус евакуації, включаючи відомості про діючі, так звані "зелені коридори" в зонах активних бойових дій, детально інформує Telegram-канал " Труха ".

З міста Ірпінь розпочато наступний етап евакуації мирного населення до столиці України, й за весь цей час, допомогу змогли надати майже 3 000 цивільних осіб.

Евакуація з Романівки, також до Києва, триватиме до 5 години вечора вівторка, 8-е Березня: тут людей очікують автобуси.

Евакуаційна колона з Сум рухається згідно з раніше складеним планом.

Із Запоріжжя до Маріуполя виїхала колона автобусів, також для евакуації, попутно відправлений вантаж різноманітної гуманітарної допомоги.

Що стосується Чернігова, то виходячи зі слів голови Чернігівської ОДА, В'ячеслава Чауса, сьогодні продовжать виїзд з міста окремими групами: "Ми подивимося на можливість організованого виїзду, у нас є для цього транспорт, але я просто переживаю, щоб не було провокацій і обстрілів по конкретно сформованій колоні".

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що темп просування військ країни-агресора значно "просів".

Також раніше ми інформували про те, що ЗСУ не тільки захищають і утримують позиції, а й постійно контратакують російських окупантів.

А до цього наш портал повідомляли про те, що полонений з "ЛНР" розповів, як його відправили на війну.