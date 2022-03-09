У Київській області триває евакуація мирного населення
Про те, в який час з населених пунктів Гостомель, Бородянка, Буча і Ворзель, сьогодні, 9-го березня, будуть екстрено вивозити населення на залізничний вокзал у Києві, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, детально поінформувала депутатка Ірпінської міськради,
Зокрема, так званий "зелений коридор" почне діяти з 9 години ранку для Бучі, Ворзеля, Бородянки та Гостомеля. Заплановано відправлення пасажирськими поїздами з вокзалів у Бучі та Ворзелі, але тільки з 11 години ранку. Варто врахувати - у потяги запускатимуть виключно жінок і дітей.
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- для мешканців Гостомеля та Баланівки - навпроти Бучанської виправної колонії;
- для жителів Бучі - біля міської ради, по вулиці Енергетиків, 12;
- для жителів Бородянки - від церкви на перетині вулиць Православної та Центральної;
- для жителів Ворзеля - по вулиці курортній, 25.
Також, погодили евакуацію громадян на власних автотранспортних засобах, але тільки у складі колони, яка також пройде на вокзал у Києві.
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, які країни приймуть громадян України без закордонного паспорта.
Також раніше ми інформували про те, що Путін прийшов в лють після обстрілу Вінниці, коли дізнався, які ракети були "витрачені".
А до цього наш портал повідомляли про те, що у РФ почали відраховувати студентів для наповнення армії.