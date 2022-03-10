Вооруженные силы Украины уничтожили российскую военную технику, которая пыталась проникнуть вглубь обороны Объединенных сил лесными дорогами. Воины предупредили: они поступят так же со всеми другими оккупантами.
Результаты успешного боя сняли на видео. Роликом в Telegram поделилась пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины.
"Непрошеных гостей" ликвидировали бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.
"Вот все, что осталось от российской колонны техники... Далеко оккупантам заехать не удалось", – сказано в сообщении.
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Напомним, под Киевом ВСУ не дали форсировать реку Ирпень и освободили поселок от армии РФ.
Как сообщала Politeka, бойцы ВСУ пошли в контратаку под Киевом.
Также Politeka писала, что ВСУ уничтожили пункт управления и дивизион "Искандер-М".