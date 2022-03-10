Вооруженные силы Украины уничтожили российскую военную технику, которая пыталась проникнуть вглубь обороны Объединенных сил лесными дорогами. Воины предупредили: они поступят так же со всеми другими оккупантами.

Результаты успешного боя сняли на видео. Роликом в Telegram поделилась пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины.

"Непрошеных гостей" ликвидировали бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

"Вот все, что осталось от российской колонны техники... Далеко оккупантам заехать не удалось", – сказано в сообщении.

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Напомним, под Киевом ВСУ не дали форсировать реку Ирпень и освободили поселок от армии РФ.

Как сообщала Politeka, бойцы ВСУ пошли в контратаку под Киевом.

Также Politeka писала, что ВСУ уничтожили пункт управления и дивизион "Искандер-М".